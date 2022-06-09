"Вибісив мене": у Броварах чоловік двічі вистрелив у знайомого з рушниці (фото)

"Вибісив мене": у Броварах чоловік двічі вистрелив у знайомого з рушниці (фото)

Чоловік розлютився і вистрілив у знайомого. Постраждалий дивом залишився живий. Зловмисника затримали.

У Броварах на Київщині 47-річний чоловік вистрілив із зареєстрованої помпової рушниці в свого знайомого. Подія сталася посеред вулиці в центрі міста.

Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в області Андрій Нєбитов.

Поліцейські протягом години встановили та затримали зловмисника. У нього вилучили зброю з набоями. При собі у чоловіка також було журналістське посвідчення.

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"Вибісив мене вже", - так стрілець пояснив свій вчинок правоохоронцям.

31-річного потерпілого було поранено в область грудей та плече, він втратив багато крові. Нині чоловік госпіталізований до медичного закладу. Він має другу групу інвалідності.

Поліція розпочала кримінальне провадження щодо замаху на вбивство.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський вважає, що всі громадяни України повинні мати вдома зброю для самозахисту. Очільник МВС переконаний, що українське суспільство підтримує ідею легалізації зброї.

Фото: facebook/Андрій Нєбитов

Фото: facebook/Андрій Нєбитов

Фото: facebook/Андрій Нєбитов

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