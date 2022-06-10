У Києві сталася незвичайна ДТП: два велосипедисти зіткнулися на перехресті (відео)

Велосипедисти не дотримувалися правил дорожнього руху. У результаті зіткнення постраждав хлопець, його госпіталізували.
У Києві на перехресті вулиці Газопровідної та проспекту Правди сталася незвичайна ДТП - зіткнулися два велосипедисти.
Момент пригоди потрапив на відео, його опублікувала Патрульна поліція Києва.
У результаті зіткнення 23-річний хлопець, який рухався вулицею Газопровідною, отримав поранення. Його госпіталізували.
"Друзі-велосипедисти, наполегливо радимо вам дотримуватися правил дорожнього руху, адже нехтування ними може коштувати життя та здоров'я", - наголосили в поліції.
Нагадаємо, у Києві збільшилася кількість порушень правил дорожнього руху та паркування. Автомобілі порушників евакуйовуватимуть.
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