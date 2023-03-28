Сніг та сильний вітер на Київщині: синоптики попередили про різку зміну погоди

У вівторок, 28 березня, в Київській області може різко змінитися погода. Синоптики "Укргідрометцентру" попередили про значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, а також пориви вітру 17-22 м/с.

На дорогах ожеледиця. Усе це може ускладнити рух транспорту на дорогах, зазначили в поліції Київської області.

Водіїв закликають бути уважними за кермом, стежити за дорожньою ситуацією та дотримуватись правил дорожнього руху. Пішоходів - переходити дорогу лише у встановлених місцях та використовувати світлоповертаючі елементи.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що 28 березня в Україні відбудеться різка зміна погоди. У західних, північних та частково центральних областях будуть сильні опади - дощ та мокрий сніг. За її словами, тепла погода протримається лише у східних областях. У центральних областях та на півдні очікується +6 +12 градусів.

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