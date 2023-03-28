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Нічна атака БпЛА: скільки дронів збили над Києвом

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Нічна атака БпЛА: скільки дронів збили над Києвом

Фото: Олександр Павлюк

У КМВА розповіли нові подробиці атаки на столицю.

У ніч проти вівторка, 28 березня, окупанти запустили в напрямку Києва 10 безпілотників "Shahed". Попередньо, сили ППО знищили всі повітряні цілі. 

Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко. 

"Київ витримав ще одну атаку. Не втомлюйтеся дякувати відважним воїнам сил протиповітряноі оборони! При нагоді - всіляко допомагайте і підтримуєте їх та усі Збройні сили України!", - закликав він. 

Також у адміністрації зазначили, що внаслідок падіння уламків БпЛА в Святошинському районі виникло загоряння в нежитловій будівлі. Пожежа вже ліквідована. За уточненими данними, жертв немає.

Нагадаємо, росіяни вчергове вдарили по території України безпілотниками й керованими авіаційними бомбами. ТСН.uа зібрав усі подробиці атаки, яка відбулася в ніч проти 28 березня.

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Дата публікації
Перегляди
1403
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