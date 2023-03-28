Ночная атака БпЛА: сколько дронов сбили над Киевом

В КМВА рассказали о новых подробностях атаки на столицу.

В ночь на вторник, 28 марта, оккупанты запустили в направлении Киева 10 беспилотников "Shahed". Предварительно, силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

Об этом сообщает начальник КМВА Сергей Попко.

"Киев выдержал еще одну атаку. Не уставайте благодарить отважных воинов сил противовоздушной обороны! При случае — всячески помогайте и поддерживаете их и все Вооруженные силы Украины!", — призвал он.

Также в администрации отметили, что в результате падения обломков БпЛА в Святошинском районе возникло возгорание в нежилом здании. Пожар уже ликвидирован. По уточненным данным, жертв нет.

Напомним, россияне в очередной раз ударили по территории Украины беспилотниками и управляемыми авиационными бомбами. ТСН.ua собрал все подробности атаки, которая произошла в ночь на 28 марта.

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