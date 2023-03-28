Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ночная атака БпЛА: сколько дронов сбили над Киевом

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
3439
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ночная атака БпЛА: сколько дронов сбили над Киевом

Фото: Александр Павлюк

В КМВА рассказали о новых подробностях атаки на столицу.

В ночь на вторник, 28 марта, оккупанты запустили в направлении Киева 10 беспилотников "Shahed". Предварительно, силы ПВО уничтожили все воздушные цели.

Об этом сообщает начальник КМВА Сергей Попко.

"Киев выдержал еще одну атаку. Не уставайте благодарить отважных воинов сил противовоздушной обороны! При случае — всячески помогайте и поддерживаете их и все Вооруженные силы Украины!", — призвал он.

Также в администрации отметили, что в результате падения обломков БпЛА в Святошинском районе возникло возгорание в нежилом здании. Пожар уже ликвидирован. По уточненным данным, жертв нет.

Напомним, россияне в очередной раз ударили по территории Украины беспилотниками и управляемыми авиационными бомбами. ТСН.ua собрал все подробности атаки, которая произошла в ночь на 28 марта.

"Цунами" на службе в ПВО: для военных в Одессе изготовили уникальный баги

"Цунами" на службе в ПВО: для военных в Одессе изготовили уникальный баги

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3439
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация