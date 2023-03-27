Повітряна тривога 27 березня: у Київській області працює ППО

Пізно ввечері у понеділок, 27 березня, у Києві та області було оголошено повітряну тривогу.

Київська обласна військова адміністрація повідомляє про роботу ППО в області.

"У Київській області працює ППО! Убезпечте себе та близьких – не залишайте укриттів. Віримо в наші сили оборони", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Дніпрі під час повітряної тривоги було чути вибух.

Раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому почастішали повітряні тривоги у північних областях.

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