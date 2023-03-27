Під Києвом викрили та затримали збоченця, який зберігав дитяче порно (фото)

Чоловіку загрожує до шести років в'язниці.

У місті Буча під Києвом викрили та затримали 52-річного збоченця, який зберігав дитяче порно.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Чоловік завантажував на свій комп'ютер фото та відео порнографічного характеру з дітьми. Під час обшуку в будинку затриманого виявили ноутбук та жорсткі диски з забороненою інформацією.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом зберігання дитячої порнографії. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Нагадаємо, у Києві мати на очах 12-річного сина намагалася вкоротити собі віку. Патрульні зробили непритомній жінці непрямий масаж серця, у неї відновилися пульс і дихання.

Біля Києва буде Національне військове меморіальне кладовище

Читайте також: