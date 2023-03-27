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Під Києвом викрили та затримали збоченця, який зберігав дитяче порно (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
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782
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Під Києвом викрили та затримали збоченця, який зберігав дитяче порно (фото)

Фото: Поліція Київської області

Чоловіку загрожує до шести років в'язниці.

У місті Буча під Києвом викрили та затримали 52-річного збоченця, який зберігав дитяче порно.

Про це повідомили в поліції Київської області.

Чоловік завантажував на свій комп'ютер фото та відео порнографічного характеру з дітьми. Під час обшуку в будинку затриманого виявили ноутбук та жорсткі диски з забороненою інформацією.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за фактом зберігання дитячої порнографії. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

© Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області
© Поліція Київської області
Фото: Поліція Київської області

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Дата публікації
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