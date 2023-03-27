У Києві мати на очах 12-річного сина намагалася вкоротити собі віку: відео

Патрульні Києва надали домедичну допомогу жінці, яка намагалась вкоротити собі віку Подія трапилася днями в Подільському районі. Охоронці порядку отримали виклик про спробу самогубства. За лічені хвилини, поліцейські Андрій Заброда та Євгеній Чайковський прибули на місце події. Двері до квартири відчинив 12-річний хлопчик. Він був наляканий та голосно кричав. Потрапивши у кімнату, інспектори побачили на ліжку жінку, яка була без свідомості та не дихала. Кожна секунда була важлива, тож патрульні кинулися надавати громадянці домедичну допомогу. Охоронці порядку робили жінці непрямий масаж серця, а коли відновились пульс і дихання, поклали її у стабільне бокове положення та контролювали стан до приїзду лікарів. Інспектори повідомили про подію працівників ювенальної превенції Подільського УП та передали потерпілу медикам, які ушпиталили її. Так тримати, колеги! Пишаємося вами #ПорядокЦеТи #патрульнаполіція @Kyivpatrol #Kyivpatrol