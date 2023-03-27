У Києві мати на очах 12-річного сина намагалася вкоротити собі віку: відео

Патрульні зробили непритомній жінці непрямий масаж серця, у неї відновилися пульс і дихання. Потім її передали лікарям швидкої.
У Києві мати на очах 12-річного сина намагалася вкоротити собі віку.
Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.
Подія сталася у Подільському районі столиці. Правоохоронці отримали виклик про спробу самогубства.
Як розповіли у патрульній поліції Києва, за лічені хвилини інспектори Андрій Заброда та Євгеній Чайковський прибули на місце події.
Двері до квартири відчинив їм 12-річний хлопчик. Він був наляканий та голосно кричав.
Потрапивши до кімнати, поліцейські побачили на ліжку непритомну жінку, яка не дихала.
Інспектори почали робити їй непрямий масаж серця, а коли відновилися пульс і дихання, поклали її у стабільне бокове положення та контролювали стан до приїзду лікарів. Потерпілу передали лікарям швидкої, які ушпиталили її.
Інспектори повідомили про подію працівників ювенальної превенції Подільського управління поліції.
Патрульні Києва надали домедичну допомогу жінці, яка намагалась вкоротити собі віку Подія трапилася днями в Подільському районі. Охоронці порядку отримали виклик про спробу самогубства. За лічені хвилини, поліцейські Андрій Заброда та Євгеній Чайковський прибули на місце події. Двері до квартири відчинив 12-річний хлопчик. Він був наляканий та голосно кричав. Потрапивши у кімнату, інспектори побачили на ліжку жінку, яка була без свідомості та не дихала. Кожна секунда була важлива, тож патрульні кинулися надавати громадянці домедичну допомогу. Охоронці порядку робили жінці непрямий масаж серця, а коли відновились пульс і дихання, поклали її у стабільне бокове положення та контролювали стан до приїзду лікарів. Інспектори повідомили про подію працівників ювенальної превенції Подільського УП та передали потерпілу медикам, які ушпиталили її. Так тримати, колеги! Пишаємося вами #ПорядокЦеТи #патрульнаполіція @Kyivpatrol #KyivpatrolОпубліковано Патрульна поліція Києва Субота, 25 березня 2023 р.
Нагадаємо, на Київщині службовий пес розшукав немовля, яке п’яний батько виніс з дому.
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