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Снег и сильный ветер в Киевской области: синоптики предупредили о резком изменении погоды

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Снег и сильный ветер в Киевской области: синоптики предупредили о резком изменении погоды

Зимняя погода возвращается в Киевскую область.

Во вторник, 28 марта, в Киевской области может резко измениться погода. Синоптики Укргидрометцентра предупредили о значительных осадках в виде дождя и мокрого снега, а также порывы ветра 17-22 м/с.

На дорогах гололедица. Все это может осложнить движение транспорта на дорогах, отметили в полиции Киевской области.

Водителей призывают быть внимательными за рулем, следить за дорожной обстановкой и соблюдать правила дорожного движения. Пешеходов – переходить дорогу только в установленных местах и использовать светоотражащающие элементы.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что 28 марта в Украине произойдет резкое изменение погоды. В западных, северных и частично центральных областях сильные осадки — дождь и мокрый снег. По ее словам, теплая погода продержится только в восточных областях. В центральных областях и на юге ожидается +6 +12 градусов.

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Дата публикации
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501
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