Смерть підлітка на фунікулері в Києві: підозрюваний – під вартою

17-річний хлопець помер від отриманих поранень шиї.
У Києві біля фунікулера чоловік, який працював водієм в Управлінні державної охорони України, штовхнув підлітка – він головою розбив вікно та помер від поранення шиї. Підозрюваного відправили під варту.
Про це повідомила пресслужба Управлінні державної охорони.
"Офіційно повідомляємо, що підозрюваний знаходиться у слідчому ізоляторі під вартою, Управління державної охорони максимально співпрацює зі слідством та в жодному разі не виправдовує військовослужбовця", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження після того, як журналісту "Слідство.Інфо", який провів розслідування щодо голови кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, намагалися вручили повістку.
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