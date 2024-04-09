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Смерть підлітка на фунікулері в Києві: підозрюваний – під вартою

Смерть підлітка на фунікулері в Києві: підозрюваний – під вартою

У Києві біля фунікулера вбили 17-річного підлітка

17-річний хлопець помер від отриманих поранень шиї.

У Києві біля фунікулера чоловік, який працював водієм в Управлінні державної охорони України, штовхнув підлітка – він головою розбив вікно та помер від поранення шиї. Підозрюваного відправили під варту.   

Про це повідомила пресслужба Управлінні державної охорони.

"Офіційно повідомляємо, що підозрюваний знаходиться у слідчому ізоляторі під вартою, Управління державної охорони максимально співпрацює зі слідством та в жодному разі не виправдовує військовослужбовця", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження після того, як журналісту "Слідство.Інфо", який провів розслідування щодо голови кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка, намагалися вручили повістку.

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