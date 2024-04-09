Смерть подростка на фуникулере в Киеве: подозреваемый – под стражей

В Киеве возле фуникулера мужчина, работавший водителем в Управлении государственной охраны Украины, толкнул подростка – он головой разбил окно и умер от ранения шеи. Подозреваемый был отправлен под стражу.

Об этом сообщила пресс-служба Управления государственной охраны.

"Официально сообщаем, что подозреваемый находится в следственном изоляторе под стражей, Управление государственной охраны максимально сотрудничает со следствием и ни в коем случае не оправдывает военнослужащего", — говорится в сообщении.

Напомним, Офис Генерального прокурора начал уголовное производство после того, как журналисту "Следствие.Инфо", который провел расследование в отношении главы кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, пытались вручить повестку.

Читайте также ведущие новости дня: