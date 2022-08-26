Скільки дітей у школах Києва навчатимуться офлайн від 1 вересня

Столиця готується до початку нового навчального року.

В очному режимі школярі вчитимуться лише в тих навчальних закладах, де є облаштовані укриття або де укриття - у кроковій доступності. Наразі в Києві завершується перевірка шкіл щодо їх готовності.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Він зазначив, що 22 із 421 муніципальної школи працюватимуть виключно онлайн, оскільки у них і в кроковій доступності від них немає укриттів.

Навчатиме школярів спочатку в онлайн-режимі й одна зі шкіл у Подільському районі, яка найбільше постраждала в результаті обстрілів. Там ще триває ремонт. Решта 95% шкіл Києва працюватимуть у змішаному форматі навчання - як очному, так і онлайн.

Також читайте У Києві суд оголосив про припинення роботи, бо закінчився офісний папір

Усі, хто виявив бажання навчатися очно, матимуть таку можливість. На сьогодні це - 132 тисячі школярів.

"Щодо обстеження укриттів - наразі в столиці перевірили всі школи. У більшості з них укриття облаштовані, укомплектовані меблями - стільцями, партами. Також облаштовані лежачі місця, є ігрові кімнати, санвузли. В приміщеннях укриттів можна розмістити загалом 145 тисяч осіб", - сказав Кличко.



У деяких навчальних закладах облаштування укриттів триває і його планують завершити до кінця вересня. Протягом цього часу учні та вчителі переходитимуть до укриттів, що розташовані поруч у кроковій доступності - в школах по сусідству, метрополітені.

Загалом у Києві перебувають 60% дітей-школярів, 20% дітей перебувають за кордоном, 20% - в інших регіонах України. Понад чотири тисячі дітей-переселенців уже прийняли школи та садки столиці. І їхня кількість збільшується.

Нагадаємо, в Ірпені на Київщині подружжя орендувало квартиру і вкрало звідти всі меблі та техніку. Чоловік із дружиною демонтували кухню, шафи, унітаз, плінтус та навіть лічильники.

Усе про 1 вересня: як працюватимуть школи під час війни, які нововведення

Читайте також: