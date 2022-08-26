У Києві суд оголосив про припинення роботи, бо закінчився офісний папір

У суді скаржаться на відсутність фінансування.

Деснянський районний суд міста Києва оголосив про тимчасове припинення видавання усіх процесуальних документів через відсутність офісного паперу.

Про це 25 серпня повідомили на сайті суду.

Там звинувачують у незручностях державу, а саме відсутність фінансування.

"У зв’язку із відсутністю фінансування з боку держави судової системи, на сьогодні у суді відсутній офісний папір, що унеможливлює належну роботу суду у звичайному режимі", - йдеться у заяві.

Про зміни у роботі суду буде повідомлено додатково, додали в суді.

Нагадаємо, у Києві 34-річна жінка вбила 39-річного чоловіка, розчленувала його, відвезла рештки до лісосмуги і намагалася знищити їх у багатті. Суд оголосив їй вирок.

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