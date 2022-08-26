У Києві 40-річна мати продавала дитяче порно (фото)

Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі.

У Києві 40-річній жінці повідомили про підозру за фактом зберігання та збуту дитячої порнографії. Ймовірно, вона залучала до створення порноконтенту власних дітей 9 та 14 років.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За місцем проживання підозрюваної провели обшук і вилучили докази: фото та відео-матеріали порнографічного характеру, комп’ютерну техніку та мобільні термінали.

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Жінку затримали у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Також прийнято рішення про вилучення у неї дітей.

У разі доведення вини, їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Фото: Прокуратура міста Києва

Нагадаємо, у Києві 34-річна жінка вбила 39-річного чоловіка, розчленувала його, відвезла рештки до лісосмуги і намагалася знищити їх у багатті.

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