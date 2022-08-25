В Обухові під Києвом 35-річний уродженець Вінниччини пограбував на зупинці колишню дружину: відео

Лиходій вихопив наплічник у жінки та зник у невідомому напрямку.
В Обухові під Києвом 35-річний уродженець Вінниччини пограбував на зупинці колишню дружину.
37-річна жінка, повертаючись з роботи, присіла на зупинці громадського транспорту, де на неї вже чатував чоловік. Під час конфлікту лиходій вихопив наплічник у ексдружини та зник у невідомому напрямку.
Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.
Поліція Обухівського району затримала грабіжника за гарячими слідами.
"Упродовж години оперативники встановили, затримали та помістили нападника до ізолятора тимчасового тримання", - повідомили у поліції.
У суді горе-чоловікові оберуть запобіжний захід.
Слідчі повідомили зловмисникові про підозру за пограбунок, вчинений в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 ККУ).
Чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, у Львові затримали 25-річного жителя Києва. Чоловік зґвалтував та пограбував місцеву жительку.
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