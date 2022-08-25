В Обухові під Києвом 35-річний уродженець Вінниччини пограбував на зупинці колишню дружину: відео

Лиходій вихопив наплічник у жінки та зник у невідомому напрямку.

В Обухові під Києвом 35-річний уродженець Вінниччини пограбував на зупинці колишню дружину.

37-річна жінка, повертаючись з роботи, присіла на зупинці громадського транспорту, де на неї вже чатував чоловік. Під час конфлікту лиходій вихопив наплічник у ексдружини та зник у невідомому напрямку.

Про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Поліція Обухівського району затримала грабіжника за гарячими слідами.

"Упродовж години оперативники встановили, затримали та помістили нападника до ізолятора тимчасового тримання", - повідомили у поліції.

У суді горе-чоловікові оберуть запобіжний захід.

Слідчі повідомили зловмисникові про підозру за пограбунок, вчинений в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 ККУ).

Чоловікові загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Львові затримали 25-річного жителя Києва. Чоловік зґвалтував та пограбував місцеву жительку.

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