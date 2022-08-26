У Києві жінка розчленувала і намагалася спалити чоловіка: суд оголосив їй вирок

Між жінкою та чоловіком виник конфлікт, коли вони перебували у нього в квартирі.

У Києві 34-річна жінка вбила 39-річного чоловіка, розчленувала його, відвезла рештки до лісосмуги і намагалася знищити їх у багатті. Її засудили до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Вбивство сталося влітку 2020 року. Зловмисницю затримали правоохоронці, коли вона намагалася знищити рештки тіла.

Вироком суду обвинувачену визнано винною за ч. 2 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого та засуджено до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Київщині затримали чоловіка, який погрожував підірвати школу і садочок. За неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян йому загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

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