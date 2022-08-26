Сколько детей в школах Киева будут учиться офлайн с 1 сентября

В очном режиме школьники будут учиться только в тех учебных заведениях, где обустроены укрытия или где укрытия — в шаговой доступности. В Киеве завершается проверка школ по поводу их готовности.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Он отметил, что 22 из 421 муниципальной школы будут работать исключительно онлайн, поскольку у них и в шаговой доступности от них нет укрытий.

Будет обучать школьников сначала в онлайн-режиме и одна из школ в Подольском районе, наиболее пострадавшая в результате обстрелов. Там еще идет ремонт. Остальные – 95% школ Киева будут работать в смешанном формате обучения – как очном, так и онлайн.

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Все, кто изъявил желание учиться очно, будут иметь такую возможность. На сегодня это – 132 тысячи школьников.

"Что насчет обследовании укрытий, сейчас в столице проверили все школы. В большинстве из них укрытия обустроены, укомплектованы мебелью — стульями, партами. Также обустроены лежачие места, есть игровые комнаты, санузлы. В помещениях укрытий можно разместить в общей сложности 145 тысяч человек", — сказал Кличко.



В некоторых учебных заведениях обустройство укрытий продолжается и его планируют завершить до конца сентября. В течение этого времени учащиеся и учителя будут переходить к расположенным рядом укрытиям в шаговой доступности — в школах по соседству, метрополитене.

Всего в Киеве находятся 60% детей-школьников, 20% детей находятся за границей, 20% – в других регионах Украины. Более четы=рех тысяч детей-переселенцев уже приняли школы и сады столицы. И их количество увеличивается.

Напомним, в Ирпене на Киевщине супруги арендовали квартиру и украли оттуда всю мебель и технику. Муж с женой демонтировали кухню, шкафы, унитаз, плинтус и даже счетчики.

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