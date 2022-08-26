Вкрали навіть унітаз: в Ірпені подружжя орендувало квартиру і винесло все майно (фото)

В Ірпені на Київщині подружжя орендувало квартиру і вкрало звідти всі меблі та техніку. Чоловік із дружиною демонтували кухню, шафи, унітаз, плінтус та навіть лічильники.

Про це повідомляє "Обозреватель".

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"Кричущий випадок мародерства в Ірпені. Сім'я вичистила квартиру та навіть демонтувала унітаз. Жінка з чоловіком орендували квартиру в Ірпені та вирішили під час війни підзаробити. Вони не просто демонтували всі вбудовані шафи, техніку та кухню, а зняли туалет, раковину, двері, плінтус та навіть лічильники й перевезли до себе в село", - йдеться у повідомленні.

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у Києві 34-річна жінка вбила 39-річного чоловіка, розчленувала його, відвезла рештки до лісосмуги і намагалася знищити їх у багатті. Суд оголосив їй вирок.

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