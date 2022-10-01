Синоптики повідомляють про погіршення погоди в Києві

У неділю, 2 жовтня, вдень на Правобережжі, а також у Києві та області буде вітряно.

Про це повідомили у ДСНС.

Зазначається, що пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с. Йдеться про І рівень небезпечності - жовтому.

Своєю чергою, в Укргідрометцентрі повідомляють про дощ, а місцями у Київській області - значні опади. Буде хмарно з проясненнями

Температура повітря на Київщині вночі 9-14 градусів телпа, а вдень 13-18 градусів вище нуля. У Києві вночі буде +10-12 градусів, а вдень близько +15 градусів.

Нагадаємо, Укргідрометцентр оприлюднив інформацію про те, якою буде погода у жовтні, у другий місяць осені. Середня місячна температура повітря у жовтні становитиме 5-11° тепла, а у гірських районах цей показник може бути нижчий на кілька градусів.

Читайте також: