Синоптики сообщают об ухудшении погоды в Киеве

В воскресенье, 2 октября, днем на Правобережье, а также в Киеве и области будет ветрено.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Речь идет о I уровне опасности – желтом..

В свою очередь, в Укргидрометцентре сообщают о дожде, а местами в Киевской области — значительные осадки. Облачно с прояснениями

Температура воздуха в Киевской области ночью 9-14 градусов телпа, а днем 13-18 градусов выше нуля. В Киеве ночью будет +10-12 градусов, а днем около +15 градусов.

Напомним, Укргидрометцентр обнародовал информацию о том, какой будет погода в октябре, во второй месяц осени. Средняя месячная температура воздуха в октябре составит 5-11° тепла, а в горных районах этот показатель может быть ниже нескольких градусов.

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