Вбив та розчленував тіло власного сина: на Київщині розкрито резонансне вбивство

Голову сина підозрюваний сховав у чагарниках неподалік від житлового комплексу в с. Софіївська Борщагівка.

На Київщині чоловік вбив та розчленував тіло власного сина.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури розкрито резонансний злочин – вбивство хлопця, частини тіла якого були знайдені в різних територіальних громадах Бучанського району", - йдеться у повідомленні.

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Встановлено, що в селі Білогородка в ніч з 24 на 25 вересня у приватному садовому будинку між батьком та сином на ґрунті тривалих неприязних стосунків під час розпиття спиртних напоїв виник конфлікт. У ході сварки батько завдав ударів руками по голові сина, після чого останній не подавав ознак життя.

"З метою приховування вчиненого злочину чоловік за допомогою кухонного ножа розчленував тіло потерпілого шляхом відсічення голови від тулуба. Потім на автомобілі вивіз тулуб вбитого до лісопосадки на території Білогородської територіальної громади. Голову сина він сховав у чагарниках неподалік від житлового комплексу в селі Софіївська Борщагівка", - розповіли моторошні подробиці у прокуратурі.

Наразі чоловіка затримано у порядку ст. 208 КПК України в приміщенні гаража, в якому останній переховувався. Йому повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства (ст. 115 КК України). До суду подано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділу Бучанського РУП ГУ Нацполіції у Київській області.

Нагадаємо, у Києві 10-річний хлопчик став жертвою "Синього кита". Він стрибнув із вікна шостого поверху. На щастя, хлопчик вижив і нині перебуває в реанімації.

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