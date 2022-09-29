Чоловік переїхав з Харкова, щоб почати нове життя: подробиці резонансного вбивства батьком сина на Київщині

У лісі біля села Білогородка Київської області виявили оголене тіло чоловіка без голови.

Виявилося, що 28-річного переселенця з Харкова вбив та розчленував рідний батько. Підозрюваний після злочину намагався вчинити самогубство.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Тіло чоловіка без голови виявили в лісі. Правоохоронці встановили особу загиблого. Це - 28-річний переселенець з Харкова. Чоловік втік від війни до батька та планував почати нове життя. Загиблий хотів у Бучанському районі Київщини побудувати свій будинок.

Фото: Андрій Нєбитов

Проте під час сімейного конфлікту батько вбив сина. Потім чоловік розчленував тіло покійного та вивіз його подалі від місця злочину.

Поліція затримала підозрюваного, коли той намагався вчинити самогубство. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, на Київщині чоловік вбив та розчленував тіло власного сина. Голову сина підозрюваний сховав у чагарниках неподалік житлового комплексу в с. Софіївська Борщагівка.

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