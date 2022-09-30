У Києві відкрили перші 10 закладів McDonald’s: адреси

У Києві відкрили перші зали ресторанів McDonald’s.
Перші 10 закладів McDonald’s у столиці вже повністю відкрили свої двері для відвідувачів.
Про це повідомили на сторінці McDonald’s у Фейсбуці.
Зокрема, тепер покуштувати улюблені бургери можна за адресами:
- просп. Гагаріна, 2-А
- просп. Бажана, 3-Б
- вул. Михайла Гришка, 7
- вул. Теодора Драйзера, 4
- вул. Вишгородська, 33-А
- вул. Велика Васильківська, 22
- просп. Броварський, 27
- просп. Академіка Палладіна, 7-А
- просп. Леся Курбаса, 19-А
- просп. Оболонський, 26-А
При цьому у McDonald’s попереджають про довжелезні черги і просять заздалегідь планувати свій час.
Нагадаємо,20 вересня у Києві відновили роботу перші три ресторани McDonald’s. Спершу заклади працюватимуть тільки на доставляння, а зали, експресвікна та "МакДрайв" відчиняться у жовтні.
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