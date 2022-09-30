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У Києві відкрили перші 10 закладів McDonald’s: адреси

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У Києві відкрили перші 10 закладів McDonald’s: адреси

Фото: Associated Press

У Києві відкрили перші зали ресторанів McDonald’s.

Перші 10 закладів McDonald’s у столиці вже повністю відкрили свої двері для відвідувачів.

Про це повідомили на сторінці McDonald’s у Фейсбуці.

Зокрема, тепер покуштувати улюблені бургери можна за адресами:

  • просп. Гагаріна, 2-А
  • просп. Бажана, 3-Б
  • вул. Михайла Гришка, 7
  • вул. Теодора Драйзера, 4
  • вул. Вишгородська, 33-А
  • вул. Велика Васильківська, 22
  • просп. Броварський, 27
  • просп. Академіка Палладіна, 7-А
  • просп. Леся Курбаса, 19-А
  • просп. Оболонський, 26-А

При цьому у McDonald’s попереджають про довжелезні черги і просять заздалегідь планувати свій час.

Нагадаємо,20 вересня у Києві відновили роботу перші три ресторани McDonald’s. Спершу заклади працюватимуть тільки на доставляння, а зали, експресвікна та "МакДрайв" відчиняться у жовтні.

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