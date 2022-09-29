В усіх школах Києва з'явиться "Муніципальна охорона"

Взяття шкіл під охорону буде відбуватися поетапно, першим районом, де в школах запрацює "Муніципальна охорона", буде Святошинський.

Комунальна організація "Муніципальна охорона" забезпечуватиме охорону всіх столичних шкіл. Таке рішення було прийнято міською владою, аби посилити безпеку в навчальних закладах Києва.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Адреси шкіл додані до адресного переліку об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади Києва та потребують пріоритетних заходів охорони та збереження.

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"Взяття шкіл під охорону буде відбуватися поетапно. Першим районом, де в школах запрацює "Муніципальна охорона", буде Святошинський. Охоронятимуть школи за рахунок міського бюджету. Наразі комунальна організація набирає нових співробітників та інструктує персонал, який відповідатиме за охорону в навчальних закладах", – розповів Валентин Мондриївський.

Зазначається, що керівники загальноосвітніх закладів усіх районів Києва пройшли днями навчання з питань цивільного захисту та територіальної оборони. Крім того, муніципальні навчальні заклади обладнані тривожними кнопками. Проте в умовах воєнного стану та посилення можливих загроз питання безпеки є особливо актуальним. Тому щонайменше один представник "Муніципальної охорони" працюватиме в кожній школі міста.

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