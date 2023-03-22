Сезон полювання відкрито: на Київщині збили ворожий безпілотник - соцмережі

Згідно з повідомленнями у соціальних мережах, на Київщині під час повітряної тривоги збили ворожий безпілотник.

Наразі ця інформація офіційно не підтверджена. Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою.

Місце повідомляють про вибухи на Київщині. За попередньою інформацією, це робота ППО. Попередньо - збиття в Бучанському районі

"Ще повітряні цілі заходять через Чернігівщину", - йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

Моніторингові групи фіксують рух цілей в напрямку Житомирщини. Декілька цілей пролітають повз Чернігівщину у сторону Полтавщини.

Нагадаємо, що на Київщині - загроза атаки дронами: сили ППО напоготові.

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