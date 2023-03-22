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Сезон полювання відкрито: на Київщині збили ворожий безпілотник - соцмережі

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Сезон полювання відкрито: на Київщині збили ворожий безпілотник - соцмережі

Фото: ТСН.ua

Українська система ППО продовжує перебувати на сторожі безпеки.

Згідно з повідомленнями у соціальних мережах, на Київщині під час повітряної тривоги збили ворожий безпілотник.

Наразі ця інформація офіційно не підтверджена. Перебувайте в укриттях та не нехтуйте особистою безпекою. 

Місце повідомляють про вибухи на Київщині. За попередньою інформацією, це робота ППО. Попередньо - збиття в Бучанському районі

"Ще повітряні цілі заходять через Чернігівщину", - йдеться у повідомленні моніторингових каналів. 

Моніторингові групи фіксують рух цілей в напрямку Житомирщини. Декілька цілей пролітають повз Чернігівщину у сторону Полтавщини. 

Нагадаємо, що на Київщині - загроза атаки дронами: сили ППО напоготові

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