Сезон охоты открыт: в Киевской области сбили вражеский беспилотник — соцсети

Согласно сообщениям в социальных сетях, в Киевской области во время воздушной тревоги сбили вражеский беспилотник.

В настоящее время эта информация официально не подтверждена. Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Место сообщают о взрывах в Киевской области. По предварительной информации, это работа ПВО. Предварительно – сбитие в Бучанском районе.

"Еще воздушные цели заходят через Черниговщину", — говорится в сообщении мониторинговых каналов.

Мониторинговые группы фиксируют движение целей в направлении Житомирской области. Несколько целей пролетают мимо Черниговщины в сторону Полтавщины.

Напомним, что в Киевской области — угроза атаки дронами: силы ПВО наготове.

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