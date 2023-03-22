Сезон охоты открыт: в Киевской области сбили вражеский беспилотник — соцсети

Украинская система ПВО продолжает находиться на страже безопасности.
Согласно сообщениям в социальных сетях, в Киевской области во время воздушной тревоги сбили вражеский беспилотник.
В настоящее время эта информация официально не подтверждена. Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.
Место сообщают о взрывах в Киевской области. По предварительной информации, это работа ПВО. Предварительно – сбитие в Бучанском районе.
"Еще воздушные цели заходят через Черниговщину", — говорится в сообщении мониторинговых каналов.
Мониторинговые группы фиксируют движение целей в направлении Житомирской области. Несколько целей пролетают мимо Черниговщины в сторону Полтавщины.
Напомним, что в Киевской области — угроза атаки дронами: силы ПВО наготове.
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