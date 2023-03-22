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Сезон охоты открыт: в Киевской области сбили вражеский беспилотник — соцсети

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1220
Время на прочтение
1 мин
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Сезон охоты открыт: в Киевской области сбили вражеский беспилотник — соцсети

Фото: ТСН.ua

Украинская система ПВО продолжает находиться на страже безопасности.

Согласно сообщениям в социальных сетях, в Киевской области во время воздушной тревоги сбили вражеский беспилотник.

В настоящее время эта информация официально не подтверждена. Находитесь в укрытиях и не пренебрегайте личной безопасностью.

Место сообщают о взрывах в Киевской области. По предварительной информации, это работа ПВО. Предварительно – сбитие в Бучанском районе. 

"Еще воздушные цели заходят через Черниговщину", — говорится в сообщении мониторинговых каналов.

Мониторинговые группы фиксируют движение целей в направлении Житомирской области. Несколько целей пролетают мимо Черниговщины в сторону Полтавщины.

Напомним, что в Киевской области — угроза атаки дронами: силы ПВО наготове.

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Просмотры
1220
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