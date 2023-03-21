Потрапила під колеса авто: під Києвом поліцейські допомогли врятувати поранену зайчиху (фото)

У Київській області поліцейські прийшли на допомогу зайчисі, яка потрапила під колеса автівки.

Правоохоронці доправили травмовану тварину до притулку, де вона пройде реабілітацію.

Про це повідомляє патрульна поліція Борисполя.

"Вчора, 20 березня, близько 23-ї години до патрульних звернувся працівник автозаправної станції. Він повідомив, що неподалік виявив зайчиху, яка, ймовірно, постраждала від наїзду транспортного засобу. Заявник зловив та посадив травмовану тварину в коробку. Поліцейські не залишились осторонь й вирішили допомогти. За допомогою соціальних мереж інспекторам вдалося знайти контакти притулку для диких тварин. Охоронці порядку доправили тварину до закладу, де передали фахівцям", - йдеться у повідомленні.

Зайчиху оглянули та надали їй необхідну допомогу.

Надалі тварина залишатиметься в притулку для проходження реабілітації.

Нагадаємо, у Києві поліцейські врятували тримісячне цуценя від жорстокої власниці, яка поїла його горілкою, щоб не скавчало, та била.

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