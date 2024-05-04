"Золотые" паски: сколько стоит пасхальная выпечка в Киеве

Пасхальная выпечка в столичных магазинах поражала ценами и вкусами — можно было найти любой вкус и кошелек.

Цены на паски в Киеве начинаются от 81 гривны за простейшую и почти 3500 гривен за элитную. Есть и по тысяче, и по две. А вкусы столичные кондитеры предлагают как традиционные, так и экзотические.

О ценах на паски узнавала журналистка ТСН Валерия Ковалинская.

Если вы сомневались, может ли паска стоить больше 3000 грн, или можно ли сравнивать пасхальную выпечку с Ferrari, то ответ один – да.

Самым дорогим оказался "Деликатес маркет" на столичной "Бесарабке". Итальянскую пасхальную коломбу с апельсином, цедрой и миндалем весом 750 г здесь предлагают за 2499 грн, а шоколадную весом 1 кг – за 3499 грн.

Чуть дешевле куличи продают в элитном магазине на Кловской. Кулич с изюмом, цукатами груши и яблок: 520 г – 849 грн, 830 г – 1250 грн. Кулич с маком и вишней весом 510 г – 795 грн;

На "Киев фуд маркет" продают куличи Victoria's Secret за 1195 грн и шоколадные яйца с мангово-маракуевым желтком – шесть штук в лоточке за 850 грн.

В "Розовой кондитерской" на Подоле предлагают фисташковую паску, "Пасочку путешественницу" и паску "Мама-Кролик" по ценам от 860 до 1460 грн.

В другом заведении рядом продают цветные шоколадные яйца – 3 штуки за 990 грн. А также кулич с петушками и белым шоколадом за 1150 грн. На своем сайте заведение позиционирует это пасхальное лакомство как "Ferrari в мире пасок".

Заведение шефповара Евгения Клопотенко продает паски по сравнительно демократичным ценам – 650 грн за большой и 550 грн за маленький кулич. Ожидаемо, здесь предлагают необычные авторские вкусы – с клюквой, смородиной, чабрецом и семенами тыквы.

В популярной "Пирожковой" цены еще ниже – классические паски стоят от 349 до 549 грн.

И, наконец, в обычных супермаркетах куличи собственного производства можно приобрести по ценам от 80 до 379 грн. Но при желании можно попробовать и завезенные итальянские панеттоне за 399 грн.

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