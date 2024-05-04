"Золоті" паски: скільки коштує виликодня випічка у Києві

Великодні паски у столичних магазинах можна вражали цінами та смаками — можна було знайти на будь-який смак та гаманець.

Ціни на великодні паски в Києві починаються від 81 гривні за найпростішу і майже 3500 гривень за елітну. Є і по тисячі, і по дві. А смаки столичні кондитери пропонують як традиційні, так і екзотичні.

Про ціни на великодні паски дізнавалася журналістка ТСН Валерія Ковалінська.

Якщо ви сумнівалися, чи може паска коштувати більше 3000 грн, або чи можна порівнювати великодню випічку з Ferrari, то відповідь одна – так.

Найдорожчим виявився "Делікатес маркет" на столичній "Бесарабці". Італійську великодню коломбу з апельсином, цедрою та мигдалем вагою 750 г тут пропонують за 2499 грн, а шоколадну вагою 1 кг – за 3499 грн.

Трохи дешевше паски продають в елітному магазині на Кловській. Паска з родзинками, цукатами груші та яблука: 520 г – 849 грн, 830 г – 1250 грн. Паска з маком та вишнею вагою 510 г – 795 грн;

На "Київ фуд маркет" продають паски Victoria's Secret за 1195 грн та шоколадні яйця із мангово-маракуєвим жовтком – шість штук в лоточку за 850 грн.

У "Рожевій кондитерській" на Подолі пропонують фісташкову паску, "Пасочку мандрівницю" та паску "Мама-Кролик" за цінами від 860 до 1460 грн.

В іншому закладі поруч продають кольорові шоколадні яйця – 3 штуки за 990 грн. А також паску з півниками та білим шоколадом за 1150 грн. На своєму сайті заклад позиціонує цей великодній смаколик як "Ferrari у світі пасок".

Заклад шефкухара Євгена Клопотенка продає паски за порівняно демократичними цінами – 650 грн за велику та 550 грн за маленьку паску. Очікувано тут пропонують незвичні авторські смаки – з журавлиною, смородиною, чебрецем та насінням гарбуза.

У популярній "Пиріжковій" ціни ще нижчі – класичні паски коштують від 349 до 549 грн.

І нарешті у звичайних супермаркетах паски власного виробництва можна придбати за цінами від 80 до 379 грн. Але ж бажаючі можуть спробувати й завезені італійські панеттоне за 399 грн.

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