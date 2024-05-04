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Баллистическая угроза: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Баллистическая угроза: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Украинцев призвали не игнорировать воздушные тревоги / Фото: ТСН.ua

Угроза применения баллистического вооружения с юга.

В субботу, 4 мая, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Существует угроза применения баллистического вооружения

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга. Скоростная цель на Киев" — говорится в сообщении.

В Воздушных силах просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытия.

Напомним, украинцы должны быть готовы: по случаю Пасхальных праздников Россия планирует новые провокации против Украины и ее граждан. В СНБО сделали важное предупреждение.

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