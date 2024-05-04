Баллистическая угроза: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Угроза применения баллистического вооружения с юга.
В субботу, 4 мая, в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога. Существует угроза применения баллистического вооружения
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с юга. Скоростная цель на Киев" — говорится в сообщении.
В Воздушных силах просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и направляться в укрытия.
Напомним, украинцы должны быть готовы: по случаю Пасхальных праздников Россия планирует новые провокации против Украины и ее граждан. В СНБО сделали важное предупреждение.
Читайте также ведущие новости дня:
- В Украине могут принудительно изымать жилье для нужд ВСУ: адвокат объяснил, при каком условии
- Боевых вылетов на F-16 пока нет – все остальное возможно: генерал заинтриговал по поводу поставок западных самолетов
- Аномалии в небе Украины: почему полярное сияние чаще видят над Киевом и при чем здесь война