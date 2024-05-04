Где и когда в Киеве можно освятить паски

В большинстве храмов освятить пасхальные корзинки можно будет вечером в субботу и утром в воскресенье.
Пасхальная служба в Киеве в храмах ПЦУ будет проходить 4 и 5 мая. В большинстве храмов освятить пасхальные корзинки можно будет вечером в субботу и утром в воскресенье.
Из-за комендантского часа ночных богослужений в храмах не будет. Время богослужений в разных городах отличается и зависит от ситуации в регионе.
Расписание освящения пасок в Киеве
- Свято-Владимирский патриарший кафедральный собор будет проводить Пасхальную полуношницу с 23.00 4 мая, а с 00.00 начнется праздничная Божественная литургия. Освятить паски можно в воскресенье, 5 мая.
- Михайловский Златоверхий монастырь будет освящать паски 4 мая, с 16:00 до 23:00, 5 мая – с 06:00 до 15:00. Праздничная служба будет проводиться с полуночи 5 мая.
- В Киево-Печерской лавре в Успенском соборе служба будет проводиться с 06:00 5 мая. Паски можно будет освятить в воскресенье.
- В Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ 5 мая в 07:00 начнется богослужение, а после – освящение корзинок. Также паски будут святить 4 мая с 15:00 до 21:00.
В небольших церквях в каждом районе Киева также пройдут литургии и освящение пасхальных корзинок.
В храмах других городов (Львов, Харьков, Одесса, Днепр) освятить пасхальные корзинки можно будет в субботу 4 мая вечером и на Пасху, 5 мая утром. При этом все ограничения на праздники сохраняются, находиться на улице в комендантский час запрещено.
Комендантский час в Киеве на Пасху будет действовать без изменений – с 00:00 до 05:00.
Также в столице усилят меры безопасности.
К слову, в двух областях Украины, Кировоградской и Хмельницкой, по решению местных властей сократят продолжительность комендантского часа.
Напомним, украинцы должны быть готовы: по случаю Пасхальных праздников Россия планирует новые провокации против Украины и ее граждан. В СНБО сделали важное предупреждение.
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