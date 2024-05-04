Подзахоронение в чужую могилу за 3 тысячи долларов: в Киеве будут судить смотрителя Жулянского кладбища (фото)

Подозреваемый разрешил подзахоронение в могилу, за которой уже никто не ухаживает, якобы там похоронен родственник мужчины, который искал место.

В Киеве будут судить смотрителя Жулянского кладбища, который разрешил за 3 тысячи долларов подзахоронение умершего в чужую могилу.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

"Согласно материалам следствия, в феврале 2024 года 47-летний смотритель полузакрытого Жулянского кладбища получил 3 тысячи долларов США за выделение и обустройство места для захоронения", – говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что мужчина пришел узнать, как можно найти место на кладбище. Смотритель сообщил, что кладбище полузакрытое, то есть разрешено только захоронение в семейную могилу. Но за 3 тысячи долларов США он разрешит подзахоронение в могилу, за которой уже никто не ухаживает, якобы там похоронен родственник мужчины, который искал место.

Подозреваемый в ходе досудебного расследования признал факт получения денег.

Смотритель Жулянского кладбища факт получения денег признал / Фото: Киевская городская прокуратура

В настоящее время обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, эксдиректор ритуальной службы возместил 16 млн гривен, которые заплатили "мертвым душам" за уборку кладбищ – деньги перечислены на счет Киевсовета.

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