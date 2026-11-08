Проезд за 30 гривен: в Киеве резко повысили цены на популярных маршрутах

Маршрутки в Киеве / © bigkyiv.com.ua

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В Киеве стоимость проезда в некоторых маршрутках выросла до 30 гривен. Новые тарифы ввели на двух маршрутах. Перевозчики объясняют подорожание увеличением расходов, среди пассажиров нет единого мнения по поводу такого решения.

Об этом сообщает телеканал «Киев24».

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В частности, проезд в маршрутке №503, которая курсирует от станции метро «Червоный Хутор» до улицы Митрополита Шептицкого, а также на маршруте №202 — от метро «Святошин» до улицы Академика Булаховского.

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Перевозчики обосновывают повышение тарифов ростом расходов на топливо, техническое обслуживание и амортизацию транспортных средств.

Мнения киевлян по поводу новых цен разделились. Часть пассажиров относится к подорожанию с пониманием, учитывая экономические реалии.

«Мы же понимаем реалии. Зарплата водителя, амортизация машин. Мирно к этому относимся», — пояснила одна из пассажирок.

Другие считают, что в условиях военного положения повышение стоимости проезда неуместно. По их мнению, сначала следует увеличить зарплаты и пенсии населения, а уже потом пересматривать тарифы на транспорт.

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Подорожание может особенно сильно сказаться на людях с невысокими доходами. Одна из пенсионерок рассказала, что пользуется «Картой киевлянина» и ездит бесплатно, поэтому вынуждена ждать подходящий транспорт. В то же время она подчеркнула, что 30 гривен за поездку — это значительная сумма.

Еще одна пассажирка признала, что частным перевозчикам необходимо покрывать расходы на топливо и содержание автомобилей, однако отметила: для рядовых граждан новая цена слишком высока.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить программу бесплатного проезда в городском наземном транспорте Киева.

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