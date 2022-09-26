Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жителей Киевщины предупредили о взрывах – ОВА

Дата публикации
Просмотры
633
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жителей Киевщины предупредили о взрывах – ОВА

Фото: УНИАН

В Киевской области будут раздаваться громкие взрывы.

Сегодня, 26 сентября, на территории Вышгородского района проведут обучение для саперов, отработку навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

"В связи с этим, в громадах района возможно будут слышны взрывы", — предупредили жителей области.

Людей призывали сохранять спокойствие и помнить о правилах безопасности.

Напомним, в Харьковской области шесть человек взорвались на минах.

Читайте также:

Создал дрон, умеющий искать мины - украинец стал лучшим студентом в мире

Создал дрон, умеющий искать мины - украинец стал лучшим студентом в мире

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация