Жителей Киевщины предупредили о взрывах – ОВА

В Киевской области будут раздаваться громкие взрывы.
Сегодня, 26 сентября, на территории Вышгородского района проведут обучение для саперов, отработку навыков извлечения и ликвидации взрывоопасных предметов.
Об этом сообщает Киевская ОВА.
"В связи с этим, в громадах района возможно будут слышны взрывы", — предупредили жителей области.
Людей призывали сохранять спокойствие и помнить о правилах безопасности.
Напомним, в Харьковской области шесть человек взорвались на минах.
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