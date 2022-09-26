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В Киеве частично ограничат движение на одной из улиц

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В Киеве частично ограничат движение на одной из улиц

Фото: unsplash.com

В Киеве дорожники приступили к ремонту дороги на улице Академика Заболотного.

Работы продолжаются на участке от автодороги до села Хотов (ул. Коммунальная) до разворота у дороги, ведущей в Национальный музей народной архитектуры и быта Украины (ул. Академика Тронька).

Об этом сообщили в КГГА.

Отмечается, что до 20 октября движение автотранспорта по улице Заболотного будет частично ограничено.

"Напомним, что именно этот отрезок дороги недавно находился на балансе области. После передачи участка дороги на баланс города УК "Киевавтодор" смог начать ремонт", — говорится в сообщении.

© КГГА
Фото: КГГА

Напомним, в течение почти месяца частично ограничено движение по ул. Набережно-Рыбальской. Продлится это с 15 сентября по 13 октября.

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