Временная переправа через реку Ирпень не справляется с потоком автомобилей: там откроют еще одну

Мост через реку был разрушен в первые дни полномасштабного вторжения России, его ремонтируют.

Временная переправа через реку Ирпень в Киевской области не может справиться с большим потоком автомобилей. Поэтому там откроют еще один временный переезд.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

По его словам, срок выполнения работ по обустройству новой переправы – 10 октября.

"Понимаю все неудобства и недовольство общины, ведь так же каждый день езжу по этому мосту. Но прошу еще немного потерпеть, и совсем скоро мы решим эту проблему", — написал он.

Напомним, в ГСЧС ответили, сколько времени уйдет на разминирование лесов в Киевской области.

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