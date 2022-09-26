Временная переправа через реку Ирпень не справляется с потоком автомобилей: там откроют еще одну

Мост через реку был разрушен в первые дни полномасштабного вторжения России, его ремонтируют.
Временная переправа через реку Ирпень в Киевской области не может справиться с большим потоком автомобилей. Поэтому там откроют еще один временный переезд.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
По его словам, срок выполнения работ по обустройству новой переправы – 10 октября.
"Понимаю все неудобства и недовольство общины, ведь так же каждый день езжу по этому мосту. Но прошу еще немного потерпеть, и совсем скоро мы решим эту проблему", — написал он.
Напомним, в ГСЧС ответили, сколько времени уйдет на разминирование лесов в Киевской области.
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