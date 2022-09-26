Мешканців Київщини попередили про вибухи - ОВА

На Київщині лунатимуть гучні вибухи.
Сьогодні, 26 вересня, на території Вишгородського району проведуть навчання для саперів, відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомляє Київська ОВА.
"У зв'язку з цим, у громадах району можливо чути вибухи", - попередили мешканців області.
Людей закликали зберігати спокій та пам'ятати про правила безпеки.
Нагадаємо, у Харківській області шестеро людей підірвалися на мінах.
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