Мешканців Київщини попередили про вибухи - ОВА

Сьогодні, 26 вересня, на території Вишгородського району проведуть навчання для саперів, відпрацювання навичок вилучення і ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Київська ОВА.

"У зв'язку з цим, у громадах району можливо чути вибухи", - попередили мешканців області.

Людей закликали зберігати спокій та пам'ятати про правила безпеки.

Нагадаємо, у Харківській області шестеро людей підірвалися на мінах.

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