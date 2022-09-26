У Києві частково обмежать рух на одній з вулиць

У Києві дорожники розпочали ремонт дороги на вулиці Академіка Заболотного.

Роботи тривають на ділянці від автошляху до села Хотів (вул. Комунальна) до розвороту біля дороги, що веде до Національного музею народної архітектури та побуту України (вул. Академіка Тронька).

Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що до 20 жовтня рух автотранспорту на вулиці Заболотного буде частково обмежено.

"Нагадаємо, що саме цей відрізок дороги донедавна перебував на балансі області. Після передачі ділянки дороги на баланс міста КК "Київавтодор" зміг розпочати ремонт", - йдеться у повідомленні.

Фото: КМДА

Нагадаємо, протягом майже місяця частково обмежено рух на вул. Набережно-Рибальській. Триватиме це від 15 вересня до 13 жовтня.

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