McDonald’s запускає доставку на правому березі Києва: адреси

Мережа швидкого харчування McDonald’s від 27 вересня запускає доставку зі ще семи закладів у Києві, зокрема на правому березі.

Від вівторка, 27 вересня, у Києві працюватимуть 10 ресторанів McDonald’s, із яких пʼять – на лівому березі, і ще пʼять на правому:

Про повідомляє видання The Village Україна з посиланням на інформацію від компанії.

Відтепер доставка здійснюватиметься із таких закладів харчування:

проспект Гагаріна, 2-А (Дарницька площа, працював на доставку з 20 вересня);

проспект Бажана, 3-Б (метро "Харківська", працював на доставку з 20 вересня);

вулиця Гришка, 7 (метро "Позняки", працював на доставку з 20 вересня);

вулиця Теодора Драйзера, 4 (Троєщина);

вулиця Вишгородська, 33-А (Виноградар);

вулиця Велика Васильківська, 22 (метро "Площа Льва Толстого");

проспект Броварський, 27 (метро "Дарниця");

проспект Академіка Палладіна, 7-А (метро "Академмістечко");

проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщагівка);

проспект Оболонський, 26-А (метро "Мінська").

Нагадаємо, 20 вересня, у Києві відновили роботу перші три ресторани McDonald’s. Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експресвікна та "МакДрайв" відкриються у жовтні.

Довгоочікуване відкриття: McDonald's відкрив перші три ресторани у Києві

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