Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Скільки часу піде на розмінування лісів на Київщині - відповідь ДСНС

Дата публікації
Перегляди
94
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Скільки часу піде на розмінування лісів на Київщині - відповідь ДСНС

Фото: Київська ОВА

Росіяни залишили дуже багато протипіхотних мін, що значно уповільнює пересування техніки та фахівців.

На розмінування лісів на Київщині потрібно близько року. Але зараз значна частина саперів працюють на Харківщині.

Про це на брифінгу заявив заступник голови ДСНС України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш.

За словами Примуша, зараз багато працівників ДСНС зайняті на звільнених територіях Харківської області, тому що там треба розмінувати дороги, лінії електропередач і будинки.

Крім цього, росіяни залишили дуже багато протипіхотних мін, що значно уповільнює пересування техніки та фахівців.

У Київській області сапери перевірили основні дороги й убезпечили інфраструктуру. На ліси потрібно близько року.

Фото: Київська ОВА / ©
Фото: Київська ОВА

"Причому ця небезпека - не суцільні мінні поля, адже там ми відпрацьовуємо. Це поодинокі вибухонебезпечні предмети, які там можуть бути. Дивлячись на ситуацію в Харкові, коли там замінований житловий фонд, то ми маємо виставляти пріоритети", — підсумував Примуш.

Нагадаємо, Рада ухвалила закон, який надає Нацгвардії можливість здійснювати розмінування.

90 мільйонів доларів надасть США на розмінування України

90 мільйонів доларів надасть США на розмінування України

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація