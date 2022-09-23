Скільки часу піде на розмінування лісів на Київщині - відповідь ДСНС

Росіяни залишили дуже багато протипіхотних мін, що значно уповільнює пересування техніки та фахівців.

На розмінування лісів на Київщині потрібно близько року. Але зараз значна частина саперів працюють на Харківщині.

Про це на брифінгу заявив заступник голови ДСНС України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Роман Примуш.

За словами Примуша, зараз багато працівників ДСНС зайняті на звільнених територіях Харківської області, тому що там треба розмінувати дороги, лінії електропередач і будинки.

Крім цього, росіяни залишили дуже багато протипіхотних мін, що значно уповільнює пересування техніки та фахівців.

У Київській області сапери перевірили основні дороги й убезпечили інфраструктуру. На ліси потрібно близько року.

Фото: Київська ОВА

"Причому ця небезпека - не суцільні мінні поля, адже там ми відпрацьовуємо. Це поодинокі вибухонебезпечні предмети, які там можуть бути. Дивлячись на ситуацію в Харкові, коли там замінований житловий фонд, то ми маємо виставляти пріоритети", — підсумував Примуш.

Нагадаємо, Рада ухвалила закон, який надає Нацгвардії можливість здійснювати розмінування.

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