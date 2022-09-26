Тимчасова переправа через річку Ірпінь не справляється з потоком автівок: там відкриють ще одну

Міст через річку був зруйнований у перші дні повномасштабного вторгнення Росії, його ремонтують.
Тимчасова переправа через річку Ірпінь у Київській області не може впоратися з великим потоком автівок. Тому там відкриють ще один тимчасовий переїзд.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
За його словами, строк виконання робіт з облаштування нової переправи - 10 жовтня.
"Розумію всі незручності та невдоволення громади, адже так само щодня їжджу цим мостом. Але прошу ще трохи потерпіти, і зовсім скоро ми вирішимо цю проблему", - написав він.
Нагадаємо, у ДСНС відповіли, скільки часу піде на розмінування лісів на Київщині.
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