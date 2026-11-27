Последствия российской атаки на Дымер 22 ноября

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После вражеского обстрела в поселке Дымер в Киевской области местный житель Игорь оказался перед непростым выбором — эвакуироваться из почти разрушенного дома или остаться, чтобы найти своих четырех кошек. Напуганные взрывом животные попрятались среди развалин, поэтому на помощь мужчине пришли зоозащитники, спасатели ГСЧС и столичный зооспасатель.

Как ночью, в мороз и под угрозой повторных ударов удалось найти всех четырех кошек, рассказала основательница приюта «Сириус» Александра Мезинова в Facebook.

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Обстрел на Киевщине: мужчина отказался эвакуироваться без четырех кошек

По словам Александры Мезиновой, все началось со свиста, гула и мощного взрыва. Ударной волной в квартире Игоря выбило окна и двери, а рядом вспыхнул пожар.

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От дома мужчины уцелели только одна комната и кухня — остальные конструкции обрушились. Оправившись после удара, Игорь бросился искать четырех котов, от страха укрывшихся в щелях. На месте уже работали спасатели ГСЧС. Они настаивали, чтобы мужчина немедленно покинул дом: сооружение могло обрушиться в любой момент, к тому же сохранялась угроза повторных ударов.

Однако Игорь не хотел оставлять любимцев на произвол судьбы. Самостоятельно ему удалось найти только одну кошку, еще три животных оставались в полуразрушенной квартире.

© Facebook

Как зоозащитники и ГСЧС спасли кошек из полуразрушенного дома

Александра Мезинова приехала на место обстрела, чтобы разыскать владельцев другого спасенного кота. Там она и увидела взволнованного Игоря. Рядом с мужчиной в переноске, бережно завернутая в одеяло, уже сидела еще одна найденная кошка, но двое кошек до сих пор оставались внутри изуродованного дома.

«Я увидела крайне взволнованного мужчину, который повторял спасателю, что не нужны ему никакие вещи, потому что главное найти котиков. Очень просил, чтобы его подняли в квартиру, постоянно повторял, что их нельзя там оставлять. Говорил, что как ни могут найти и не позволяют ему, он все равно пойдет искать их ночью, но найдет», — вспоминает Александра Мезинова.

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Зоозащитница поняла, что Игорь не успокоится, пока не найдет всех любимцев. Однако самостоятельно подниматься в аварийную квартиру мужчине было слишком опасно. Поэтому Александра обратилась за помощью к киевскому зооспасателю Михаилу Сторожуку.

Времени было очень мало: приближалась ночь, мороз усиливался, а опасность новых атак оставалась. Александра договорилась с еще находившимися на месте бойцами ГСЧС о помощи с лестницей и освещением. Также она привезла из приюта необходимую переноску и получила разрешение на работу специалиста в аварийном здании.

Михаил Сторожук поднялся в изуродованную квартиру и под светом фонарей начал искать животных. В конце концов ему удалось поочередно достать из развалин обоих испуганных кошек. Так все четыре любимца снова оказались рядом со своим хозяином.

© Facebook

Спасение четырех кошек после обстрела: реакция зоозащитницы

Александра Мезинова призналась, что ее поразила преданность Игоря своим животным. Мужчина потерял почти все имущество, нажитое годами, пережил сильный стресс, но больше всего занимался судьбой четырех кошек.

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«Знаете, друзья, наша Украина будет жить, пока в ней есть такие люди, как Игорь и Миша, которым болит живая душа. Я прониклась огромным уважением к человеку, потерявшему все, что наживала трудом годами, пережила сильный стресс, но для которого главным все равно было спасти тех, кто ему поверил, кого он любил и жалел, — этих четырех маленьких, беззащитных созданий», — подытожила Александра Мезинова.

Атака РФ на Дымер — что известно о последствиях

Напомним, 22 ноября российский беспилотник попал в пятиэтажный жилой дом в поселке Дымер Киевской области. В результате удара часть здания была разрушена, а люди оказались под бетонными конструкциями. На месте развернули поисково-спасательную операцию, которая длилась более суток. Спасатели работали почти непрерывно, осторожно разбирали завалы и несколько раз прерывали работы из-за угроз повторных российских ударов.

В ходе операции удалось спасти семилетнего мальчика, который провел под обломками почти 14 часов, а также 79-летнюю женщину, пробывшую под бетонными конструкциями около 22 часов. Однако впоследствии она скончалась в больнице. Всего в результате российской атаки погибли 12 человек, среди них — 11-летняя девочка.

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