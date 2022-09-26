McDonald's запускает доставку на правом берегу Киева: адреса

Сеть быстрого питания McDonald's от 27 сентября запускает доставку из еще семи заведений в Киеве, в том числе на правом берегу.

Со вторника, 27 сентября, в Киеве будут работать 10 ресторанов McDonald's, из которых пять – на левом берегу, и еще пять на правом:

Об этом сообщает The Village Украина со ссылкой на информацию от компании.

Теперь доставка будет осуществляться из следующих заведений питания:

проспект Гагарина, 2-А (Дарницкая площадь, работал на доставку с 20 сентября);

проспект Бажана, 3-Б (метро "Харьковская", работал на доставку с 20 сентября);

улица Гришко, 7 (метро "Позняки", работал на доставку с 20 сентября);

улица Теодора Драйзера, 4 (Троещина);

Вышгородская улица, 33-А (Виноградарь);

улица Большая Васильковская, 22 (метро "Площадь Льва Толстого");

проспект Броварской, 27 (метро "Дарница");

проспект Академика Палладина, 7-А (метро "Академгородок");

проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщаговка);

проспект Оболонский, 26-А (метро "Минская").

Напомним, 20 сентября, в Киеве возобновили работу первые три ресторана McDonald's. Сначала заведения будут работать только на доставку, а залы, экспрессокна и "МакДрайв" откроются в октябре.

Долгожданное открытие: McDonald's открыл первые три ресторана в Киеве

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