Все в черном дыму: под Киевом масштабно горел одно из предприятий (видео)

Утром 14 июля загорелась территория заготовительно-производственного предприятия "Хутровик" в городе Узин вблизи Белой Церкви Киевской области. Огонь охватил кровлю и частично мансарду офисного и производственного помещений.

Об этом сообщает ГСЧС.

Известно, что площадь пожара — 400 кв.м. Спасателям уже удалось локализовать и ликвидировать возгорание. В общем огонь тушили около трех часов.

К ликвидации пожара привлекалось 7 единиц техники и 35 спасателей. Пока нет угрозы распространения огня.

Причина пожара неизвестна, ее устанавливают.

Напомним, в городе Яготин Киевской области 13 июля произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Два человека погибли, еще один пострадавший госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Киеве в 16-этажном жилом доме на проспекте Правды, 104 произошла пожар. Горел балкон на втором этаже, от которого пламя перекинулось на кухню. На момент возникновения пожара в квартире находилось трое несовершеннолетних детей.

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