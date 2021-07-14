Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 14 июля

Всего в столице подтверждено 216 034 случая COVID-19.
По состоянию на утро 14 июля в Киеве зафиксировано 165 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 23 случая больше, чем 13 июля (142 случая коронавируса).
Всего в столице подтверждено 216 034 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 206 946 человек (152 в сутки)
- умерли 5 209 человек (один случай за сутки)
В Киевской области зафиксировано 127 849 случаев COVID-19 (39 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 124 488 человек (159 в сутки)
- умерли 2 759 человек
Напомним, в Киеве от 16 июля в Центре вакцинации против COVID-19 человек в возрасте 60+ по желанию будут прививать вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.