Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 14 июля

Коронавирус в Киеве и области сегодня: статистика на 14 июля

Всего в столице подтверждено 216 034 случая COVID-19.

По состоянию на утро 14 июля в Киеве зафиксировано 165 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 23 случая больше, чем 13 июля (142 случая коронавируса).

Всего в столице подтверждено 216 034 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 206 946 человек ( 152 в сутки)

человек ( в сутки) умерли 5 209 человек (один случай за сутки)

В Киевской области зафиксировано 127 849 случаев COVID-19 (39 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 124 488 человек ( 159 в сутки)

человек ( в сутки) умерли 2 759 человек

Напомним, в Киеве от 16 июля в Центре вакцинации против COVID-19 человек в возрасте 60+ по желанию будут прививать вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

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