Вызвали спасателей с электроинструментом: в Киеве 12-летний парень надел на палец гайку

К счастью, медицинская помощь не понадобилась, подросток чувствует себя хорошо.

В Киеве 12-летний парень надел на палец гайку. Родителям пришлось вызвали спасателей с электроинструментом.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

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"13 июля в 22:28 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в многоэтажке по ул. Кондратюка, 4-А, 12-летний парень надел себе на палец металлическую гайку как кольцо. За помощью обратились родители мальчика", — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения, которые, не теряя времени, приступили к высвобождению пальца подростка с помощью электроинструмента гровера.

Управление ГСЧС Киева

"Вместе с медиками спасатели провели беседу с парнем и его родителями. К счастью, медицинская помощь не понадобилась, подросток чувствует себя хорошо", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на спортивной площадке мальчик попал в металлическую ловушку.

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