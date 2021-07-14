В Киеве пьяный водитель Honda сбил скутериста и вдавил его в самосвал: смерть наступила мгновенно (видео)

В Киеве пьяный водитель Honda сбил скутериста и вдавил его в самосвал: смерть наступила мгновенно (видео)

Содержание алкоголя в крови водителя иномарки почти в 13 раз превышало допустимую норму и составляло 2,59 промилле.

В Киеве водитель Honda сбил скутериста и вдавил его в самосвал. Смерть наступила мгновенно.

ДТП произошло на улице Бударина в Святошинском районе столицы, местность Екатериновка.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что водитель автомобиля Honda был пьян. Содержание алкоголя в его крови почти в 13 раз превышало допустимую норму и составляло 2,59 промилле.

2.59 промилле: пьяный водитель автомобиля # хонда сбил насмерть сбил скутериста и впечатала его в самосвал: Смертельное ДТП в Киеве прямо сейчас на улице Бударина, чайки. смерть наступила мгновенно. Опубликовано dtp.kiev.ua среда, 14 Июля 2021

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством — 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ — это тысячная доля чего-нибудь, то есть промилле — это как процент, только в 10 раз меньше (то есть 1% — это 10 ‰).

Напомним, в Киеве легковушка Ford резко въехал в бок фуры со стройматериалами, появилось видео момента столкновения.

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