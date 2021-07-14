Как в 90-х: под Киевом вооруженные рэкетиры пытали людей раскаленными утюгами (фото)

Как в 90-х: под Киевом вооруженные рэкетиры пытали людей раскаленными утюгами (фото)

Преступная группировка, состоявшая из пяти человек совершала нападения на состоятельных жителей Бучанского района.

Под Киевом вооруженные рэкетиры пытали людей раскаленными утюгами, требуя все сбережения. Преступная группировка, состоявшая из пяти человек, осуществляло нападения на состоятельных жителей Бучанского района.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Полиции Киевской области.

Злодеи с помощью раскаленных утюгов заставляли своих жертв отдавать им последние ценности, а также похищали транспортные средства.

В конце декабря деятельность организованной преступной группировки ликвидировали оперативники управления уголовного розыска и сотрудники следственного управления полиции Киевской области совместно со спецназовцами под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

"Установлено, что группировку организовал 31-летний киевлянин, который уже был осужден за совершение кражи и грабежа. В состав преступной банды входили четверо жителей города Ирпень. Некоторые из участников организованной банды ранее участвовали в рейдерских захватах", — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители провели по месту жительства злоумышленников санкционированные обыски и изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе вещи, которые принадлежат потерпевшим, балаклавы, устройства радиосвязи, пистолеты, ружья и патроны различного калибра. Кроме того, правоохранители изъяли наркотические вещества. Также полицейские изъяли микроавтобус марки Мercedes, которым передвигались злоумышленники.

Сейчас сотрудники следственного управления полиции Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 257 (бандитизм), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам грозит заключение до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве двое вооруженных воров ограбили гражданина европейской страны. Злоумышленники познакомились с иностранцем в ресторане, заманили его в свое авто, вывезли в лес, а после под угрозой пистолета завладели часами, украшениями и деньгами.

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