Во время финальной репетиции военного парада центр Киева перекроют: карта

Кроме того приостановят функционирование некоторых парковок.
В воскресенье, 22 августа, состоится финальная репетиция парада войск на Крещатике и Майдане Независимости. В связи с этим в столице запланировано временное ограничение транспортного движения и изменения маршрутов общественного транспорта.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
С 15:30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на:
- ул. Академика Туполева,
- просп. Победы,
- Маршала Рыбалко,
- ул. Вячеслава Черновола,
- ул. Старовокзальной,
- ул. Жилянской,
- ул. Антоновича.
С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения на:
- ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик),
- ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости),
- ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. До Крепостного пер.),
- Петровской Аллее,
- Парковой дороге,
- Владимирском спуске,
- Боричеву спуске,
- ул. Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала),
- Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкая).
С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) ограничение движения на:
- ул. Нижний Вал,
- ул. Глыбочицкой,
- Глыбочицком проезде,
- ул. Вячеслава Черновола,
- просп. Победы,
- ул. Старовокзальной,
- ул. Жилянской,
- ул. Антоновича.
Кроме того приостановят функционирования парковок на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), на б-ре Леси Украинский (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.
Напоминаем об изменениях движения общественного транспорта 22 августа от 15:30 до 1:15.
В частности, возможно временное приостановление движения общественного транспорта:
- автобусов маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;
- троллейбусов маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94- Н;
- трамваев маршрутов №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.
В случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:
- автобус № 5 в направлении железнодорожного вокзала от ул. Изюмской до ул. Владимиро-Лыбидской по действующему маршруту, далее — ул. Казимира Малевича — ул. Ул.Короленковская — ул. Тарасовская — ул. Саксаганского — ул. Симона Петлюры;
- автобусы №№ 20, 20-К, соответственно, от массива Корчеватое и ул. Маршальской ст. м. "Лыбидская";
- автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II мировой войне ст. м. "Арсенальная";
- автобус № 62 от Ботанического сада ст. м. "Арсенальная";
- автобус № 69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;
- автобус № 114 от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";
- автобус № 115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до ст. м. "Лыбидская";
- автобус № 118 от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец спорта";
- автобус № 137-Н от ст. м. "Харьковская" до ст. м. "Дворец спорта";
- троллейбус № 3 от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";
- троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, соответственно, от ул. Белицкая, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов и ул. Леся Курбаса в б-ру Т. Шевченко (до ул. Леонтовича)
- троллейбус № 9 от Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала "Южный";
- троллейбус № 12 от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";
- троллейбус № 14 от Ботанического сада ст. м. "Дворец спорта";
- троллейбусы №№ 40, 40-К от ул. Кадетский Гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив)
- троллейбус № 91-Н от ул. Милославской до ст. м. "Лыбидская".
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Автор: Елена Вус