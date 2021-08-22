Во время финальной репетиции военного парада центр Киева перекроют: карта

Во время финальной репетиции военного парада центр Киева перекроют: карта

Кроме того приостановят функционирование некоторых парковок.

В воскресенье, 22 августа, состоится финальная репетиция парада войск на Крещатике и Майдане Независимости. В связи с этим в столице запланировано временное ограничение транспортного движения и изменения маршрутов общественного транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

КГГА

С 15:30 до 18:00 временно ограничат движение транспорта на:

ул. Академика Туполева,

просп. Победы,

Маршала Рыбалко,

ул. Вячеслава Черновола,

ул. Старовокзальной,

ул. Жилянской,

ул. Антоновича.

С 15:30 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) планируется перекрытие движения на:

ул. Большой Васильковской (на участке от Лыбидской пл. до ул. Крещатик),

ул. Крещатик, ул. Михайловской (на участке от ул. Владимирской до Майдана Независимости),

ул. Михаила Грушевского (на участке от Европейской пл. До Крепостного пер.),

Петровской Аллее,

Парковой дороге,

Владимирском спуске,

Боричеву спуске,

ул. Набережно-Крещатицкая (от Боричевого спуска по встречной полосе до Нижнего Вала),

Набережном шоссе (от Днепровского спуска до ул. Набережно-Крещатицкая).

С 19:00 до окончания мероприятий (ориентировочно до 01:15) ограничение движения на:

ул. Нижний Вал,

ул. Глыбочицкой,

Глыбочицком проезде,

ул. Вячеслава Черновола,

просп. Победы,

ул. Старовокзальной,

ул. Жилянской,

ул. Антоновича.

Кроме того приостановят функционирования парковок на ул. Крещатик (от Бессарабской площади до Европейской площади), на б-ре Леси Украинский (в оба направления), Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Напоминаем об изменениях движения общественного транспорта 22 августа от 15:30 до 1:15.

В частности, возможно временное приостановление движения общественного транспорта:

автобусов маршрутов №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;

троллейбусов маршрутов №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94- Н;

трамваев маршрутов №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

В случае необходимости, движение маршрутов будет организовано:

автобус № 5 в направлении железнодорожного вокзала от ул. Изюмской до ул. Владимиро-Лыбидской по действующему маршруту, далее — ул. Казимира Малевича — ул. Ул.Короленковская — ул. Тарасовская — ул. Саксаганского — ул. Симона Петлюры;

в направлении железнодорожного вокзала от ул. Изюмской до ул. Владимиро-Лыбидской по действующему маршруту, далее — ул. Казимира Малевича — ул. Ул.Короленковская — ул. Тарасовская — ул. Саксаганского — ул. Симона Петлюры; автобусы №№ 20, 20-К, соответственно, от массива Корчеватое и ул. Маршальской ст. м. "Лыбидская";

соответственно, от массива Корчеватое и ул. Маршальской ст. м. "Лыбидская"; автобус № 24 от Национального музея истории Украины во II мировой войне ст. м. "Арсенальная";

от Национального музея истории Украины во II мировой войне ст. м. "Арсенальная"; автобус № 62 от Ботанического сада ст. м. "Арсенальная";

от Ботанического сада ст. м. "Арсенальная"; автобус № 69 от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской;

от ул. Литвиненко-Вольгемут до ул. Тарасовской; автобус № 114 от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";

от ул. Милославской до ст. м. "Почайна"; автобус № 115 от железнодорожного вокзала "Дарница" до ст. м. "Лыбидская";

от железнодорожного вокзала "Дарница" до ст. м. "Лыбидская"; автобус № 118 от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец спорта";

от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец спорта"; автобус № 137-Н от ст. м. "Харьковская" до ст. м. "Дворец спорта";

от ст. м. "Харьковская" до ст. м. "Дворец спорта"; троллейбус № 3 от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный";

от Железнодорожного массива до железнодорожного вокзала "Южный"; троллейбусы №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, соответственно, от ул. Белицкая, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов и ул. Леся Курбаса в б-ру Т. Шевченко (до ул. Леонтовича)

соответственно, от ул. Белицкая, ул. Чернобыльской, ул. Смелянского, пл. Космонавтов и ул. Леся Курбаса в б-ру Т. Шевченко (до ул. Леонтовича) троллейбус № 9 от Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала "Южный";

от Международного аэропорта "Киев" им. И. Сикорского до железнодорожного вокзала "Южный"; троллейбус № 12 от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская";

от ст. м. "Васильковская" до ст. м. "Лыбидская"; троллейбус № 14 от Ботанического сада ст. м. "Дворец спорта";

от Ботанического сада ст. м. "Дворец спорта"; троллейбусы №№ 40, 40-К от ул. Кадетский Гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив)

от ул. Кадетский Гай до ул. Волгоградской (Железнодорожный массив) троллейбус № 91-Н от ул. Милославской до ст. м. "Лыбидская".

Читайте также:

Как Киев будет праздновать День Независимости: программа мероприятий

От Софии Ротару — до "Океана Эльзы": первые "спойлеры" масштабного концерта ко Дню Независимости

Новости Украины: в Киеве проходит вторая репетиция парада ко Дню Независимости

Автор: Елена Вус

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку