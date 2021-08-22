В Киеве больных коронавирус стало меньше: статистика на 22 августа

Всего в столице подтверждено 222 435 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 22 августа в Киеве зафиксировано 153 новых случая коронавируса за сутки. Это на 79 случаев меньше, чем 21 августа (232 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 222 435 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровело 214 768 человек (59 за сутки)
- умерли 5 268 человек (2 в сутки)
В Киевской области зафиксировано 129 030 случаев COVID-19 (71 новый случай за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровел 125 231 человек (29 за сутки)
- умерли 2 787 человек
Напомним:
- В Киеве прививки против коронавируса стали делать просто в автобусах: с 19 августа в столице заработали мобильные пункты вакцинации от COVID-19.
Автор: Елена Вус