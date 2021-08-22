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В Киеве больных коронавирус стало меньше: статистика на 22 августа

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В Киеве больных коронавирус стало меньше: статистика на 22 августа

УНИАН

Всего в столице подтверждено 222 435 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 22 августа в Киеве зафиксировано 153 новых случая коронавируса за сутки. Это на 79 случаев меньше, чем 21 августа (232 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 222 435   случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровело 214 768 человек (59 за сутки)
  • умерли 5 268 человек (2 в сутки)

В Киевской области зафиксировано 129 030 случаев COVID-19 (71 новый случай за сутки).

С начала эпидемии в области:

  • выздоровел 125 231 человек (29 за сутки)
  • умерли 2 787 человек

Напомним:

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Автор: Елена Вус

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